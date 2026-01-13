Preiskrieg keine vernünftige Option

Nach EU-Berechnungen profitieren Hersteller in China von unfairen Subventionen, die ihnen einen Preisvorteil von rund 20 Prozent auf dem europäischen Markt verschafften. Aus diesem Grund werden seit 2024 Zölle erhoben, die je nach Hersteller zwischen 7,8 und 35,3 Prozent betragen. Betroffen sind auch deutsche und US-amerikanische Firmen, die in China produzieren. Als Vergeltungsmassnahme hatte China Sonderzölle gegen EU-Waren wie Branntwein, Schweinefleisch und Milchprodukte verhängt.