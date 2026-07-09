Wie viele Arbeitsplätze in Deutschland wegfallen könnten, ist noch unklar. «Aber ich glaube schon, dass es einen grossen Anteil an deutschen Mitarbeitern treffen wird, weil wir eben auch Werke haben, die nicht ausgelastet sind, schon länger nicht ausgelastet sind. Und es muss dort was geschehen», sagte der Experte. «Die Strukturen müssen verändert werden, auch im Hinblick darauf, was wir heute Local for Local thematisieren. Das heisst, dass man in den Ländern, in denen man Fahrzeuge absetzt, auch produzieren muss.»/trs/DP/mis