Der Direktor des Instituts der deutschen Wirtschaft (IW), Michael Hüther, sieht die Rolle von Europa beim Besuch von US-Präsident Donald Trump in China kritisch. «Europa spielt hier keine Rolle», sagte Hüther dem RBB-Inforadio. «Gut, es ist ein bilaterales Treffen, aber es zeigt sich einfach, dass wir aufpassen müssen, dass wir nicht von der Rampe fallen.» Das gelte auch bei der Frage von Exportbeschränkungen zu kritischen Themen.