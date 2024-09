Ohne einschneidende Massnahmen drohe Volkswagen , in einigen Jahren zum Sanierungsfall werden, warnte der Experte. «Sie Situation ist jetzt nicht kurzfristig unternehmensgefährdend, aber mittel- und langfristig schon», so Bratzel. «Die Situation ist noch im Griff, aber in wenigen Jahren kann das ganze existenzgefährdend werden.» Und dem müsse man nun vorbeugen. «Jetzt ist noch Zeit. Aber die Situation spritzt sich zu.»