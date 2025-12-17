Die Blockade vor Venezuela ziele auf einen Produzenten der Organisation erdölexportierender Länder (Opec) und sei zu beachten, hielt Swissquote-Börsenexpertin Ipek Ozkardeskaya fest. Zugleich sei das Exportvolumen Venezuelas mit knapp einer Million Barrel pro Tag allerdings nicht gross, wobei das meiste davon nach China gehe. Die USA kommen als weltgrösster Produzent auf rund 20 Millionen Fass, Saudi-Arabien und Russland auf je rund 11 Millionen.