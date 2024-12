Nach eher enttäuschenden Börsengängen in den vergangenen Jahren erwarten Experten im kommenden Jahr wieder etwas mehr Bewegung auf dem deutschen Kapitalmarkt. «Bei den derzeit hohen Bewertungen am Kapitalmarkt befinden sich viele Unternehmen in der Warteschleife für einen Börsengang 2025», sagte Experte Jens Hecht von der Unternehmensberatung Kirchhoff Consult zur erwarteten Belebung. Die Börse bleibe eine attraktive langfristige Quelle für Wachstumskapital. Trotz optimistischer Anzeichen bleibe der Markt für IPO (initial public offering - Erstemission) aber herausfordernd.