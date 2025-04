«Schon im März haben die US-Experten deutliche Steigerungen der Inflation in Nordamerika erwartet», sagt Ifo-Experte Niklas Potrafke. «Dabei werden sie schon Zollerhöhungen eingepreist haben. Manche gingen zu diesem Zeitpunkt aber auch noch davon aus, dass Trump nur droht. Nun hat er harte Fakten geschaffen und die Zölle deutlich stärker als erwartet erhöht. Das hat in diesem Ausmass viele überrascht.» Die Folgen sind klar: «Es ist davon auszugehen, dass die Inflation dadurch deutlich stärker steigen wird als noch im März erwartet - und zwar insbesondere in den USA.»