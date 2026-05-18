Die Erwartungen der deutschen Bundesregierung zum Ausstoss klimaschädlicher Gase in den kommenden Jahren sind laut wichtigen Fachleuten zu optimistisch. Das gelte insbesondere für Emissionen im Energiesektor und bei Gebäuden, schreibt der Expertenrat für Klimafragen in seinem in Berlin veröffentlichten Gutachten. Der Rat ist ein Beratergremium, das Daten und Vorhaben der Bundesregierung beim Klimaschutz überprüft.