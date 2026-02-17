Der Beirat schlägt mehrere Massnahmen vor, um die EU widerstandsfähiger zu machen - darunter «verbindliche und einheitliche Klimarisikobewertungen». Ausserdem empfiehlt er eine klare gemeinsame «Vision für eine klimaresistente EU bis 2050», die Mobilisierung öffentlicher und privater Investitionen und die Verankerung des Themas in allen Politikbereichen. Die EU solle sich auf verschiedene Zukunftsszenarien vorbereiten und Massnahmen zur Klimaanpassung laufend überwachen und auswerten, hiess es./wbj/DP/zb