Im letzten halben Jahr hatte sich der Goldpreis in einem klaren Aufwärtstrend befunden. In den letzten Handelstage ging es mit der Notierung für das Edelmetall jedoch nach unten, beflügelt von der Hoffnung auf eine mögliche Entspannung im Handelsstreit. Der Goldpreis entfernte sich dabei etwas vom Rekordhoch, das am 22. April bei 3500 Dollar erreicht worden war. Er lag aber immer noch auf hohem Niveau.