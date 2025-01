Die verheerenden Waldbrände in Kalifornien werden die Versicherungsbranche nach Einschätzung von Experten eine zweistellige Milliardensumme kosten. Die versicherten Schäden könnten ähnlich hoch ausfallen wie bei den Waldbränden in Nordkalifornien aus dem Jahr 2017, teilte die Ratingagentur Standard & Poor's (S&P) am Donnerstagabend (Ortszeit) in New York mit. Dies entspreche etwa 16 Milliarden US-Dollar. Die volkswirtschaftlichen Schäden dürften aber weitaus höher liegen.