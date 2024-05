Eine ähnliche Prognose lieferte auch Michael Grömling vom Institut der deutschen Wirtschaft in Köln. Es sei kein «nennenswerter konjunktureller Impuls zu erwarten», sagte er. «Wir erwarten keine gesamtwirtschaftlichen Auswirkungen der Fussall-EM in Deutschland. Die Bezugsgrösse - das Bruttoinlandsprodukt - beträgt in Deutschland rund 4100 Milliarden Euro. Die Ausgaben, die im Rahmen der EM stattfinden, haben dabei keinen merklichen Einfluss. Das konnte auch schon während der WM im Jahr 2006 beobachtet werden.» Arbeitsmarkteffekte seien darüber hinaus «allenfalls vorübergehender und regionaler Natur», sagte Grömling./cjo/DP/stk