Österreich steckt nach Einschätzung des Fiskalrats noch tiefer in einer Budgetkrise als bisher angenommen. Das Defizit im Etat wird in diesem Jahr nach Berechnungen des unabhängigen Expertengremiums 4,4 Prozent (2024: 4,7 Prozent) betragen - und damit deutlich über der in der EU erlaubten Grenze von drei Prozent.