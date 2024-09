Zinsrückgang erwartet

Gesunken sind auch die Zinserwartungen. Dabei habe der Anteil der Analysten zugenommen, die kurz- wie langfristig mit sinkenden Zinssätzen in der Schweiz, der Eurozone und den USA rechnen. Hier gilt zu bedenken, dass die Umfrage in einer Zeit durchgeführt wurde, in der die EZB wie auch die US-Notenbank Fed die Leitzinsen bereits gesenkt haben. Am (morgigen) Donnerstag ist die Schweizerische Nationalbank (SNB) an der Reihe.