Das schwere Erdbeben in Taiwan dürfte die Versicherungsbranche nach Schätzung von Experten mehrere Milliarden Dollar kosten. Der auf Risikoanalysen spezialisierte Versicherungsdienstleister Corelogic beziffert den voraussichtlichen Versicherungsschäden auf 5 bis 8 Milliarden US-Dollar, wie er in der Nacht zum Freitag in Irvine (Kalifornien) mitteilte. In der Schätzung sind Zerstörungen durch das Beben selbst und Brände an Gebäuden in Taiwan enthalten. Schäden an Regierungsgebäuden und Infrastruktur wie Brücken und Strassen gehören nicht dazu.