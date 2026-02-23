Um einen Zoll von 10 Prozent einzuführen - später erhöhte Trump diesen auf 15 Prozent - als Ersatz für die Zölle, die das Gericht in seinem Grundsatzurteil am Freitag aufgehoben hatte, berief sich Trump auf Abschnitt 122 des Trade Act von 1974. Diese Vorschrift erlaubt es US-Präsidenten, für bis zu 150 Tage Zölle zu erheben, «in Situationen grundlegender internationaler Zahlungsprobleme». Dazu gehören «grosse und schwerwiegende Defizite in der US-Zahlungsbilanz» sowie eine «unmittelbar bevorstehende und erhebliche Abwertung des Dollars».