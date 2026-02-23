Mit seinem Schritt, neue weltweite Zölle zu verhängen, verfolgt Donald Trump nicht nur das Ziel, eine Handelspolitik zu reparieren, die nach einem Urteil des Supreme Court in ihre Einzelteile zerfallen ist. Der US-Präsident erklärt zugleich, dass die grösste Volkswirtschaft der Welt mit einer tiefgreifenden Zahlungsbilanzkrise konfrontiert sei.
Das eigentliche Problem für Trump und seine Regierung mit diesem Argument liegt darin, dass viele Ökonomen - und bislang auch die Finanzmärkte - die USA keineswegs an einem solchen Abgrund sehen. Seine jüngsten Importzölle dürften daher eine weitere juristische Auseinandersetzung nach sich ziehen und noch mehr Unsicherheit für Handelspartner, Unternehmen, Verbraucher und Investoren schaffen.
Um einen Zoll von 10 Prozent einzuführen - später erhöhte Trump diesen auf 15 Prozent - als Ersatz für die Zölle, die das Gericht in seinem Grundsatzurteil am Freitag aufgehoben hatte, berief sich Trump auf Abschnitt 122 des Trade Act von 1974. Diese Vorschrift erlaubt es US-Präsidenten, für bis zu 150 Tage Zölle zu erheben, «in Situationen grundlegender internationaler Zahlungsprobleme». Dazu gehören «grosse und schwerwiegende Defizite in der US-Zahlungsbilanz» sowie eine «unmittelbar bevorstehende und erhebliche Abwertung des Dollars».
US-Finanzminister Scott Bessent erklärte am Sonntag in Interviews mit CNN und Fox News, die neuen Zölle seien nur vorübergehend, stellten sicher, dass weiterhin Einnahmen in das Finanzministerium flössen, und würden schliesslich durch solche ersetzt, die auf anderen gesetzlichen Grundlagen beruhen, «die seit dem ersten Amtsantritt des Präsidenten bereits mehr als 4000 Anfechtungen überstanden haben».
«Wir werden sehen, was der Kongress tut, aber Abschnitt 122 dürfte eine Übergangsregelung für fünf Monate sein, in denen die Untersuchungen zu Abschnitt 232 und Abschnitt 301 durchgeführt werden», sagte Bessent gegenüber CNN und verwies damit auf andere Rechtsgrundlagen für Zölle, die vorher Untersuchungen erfordern. «Es handelt sich also eher um eine Brücke als um eine dauerhafte Lösung.»
Gegenüber Fox News fügte er hinzu, Abschnitt 122 sei «eine sehr robuste Grundlage».
Bessent äusserte nicht, dass die neuen Zölle zur Lösung einer konkreten Zahlungsbilanzkrise notwendig seien. Das Finanzministerium reagierte am Sonntag nicht auf eine Bloomberg-Bitte um weitere Stellungnahme.
Ein am Freitag von Trump unterzeichnetes Dekret zur Verkündung der neuen Importzölle verwies auf das Handelsbilanzdefizit der USA und weitere Finanzströme als Beleg für «grosse und schwerwiegende» Defizite in der Zahlungsbilanz.
Unter anderem nannte Trump eine Netto-Auslandsvermögensposition - also die Differenz zwischen US-Investitionen im Ausland und ausländischen Investitionen in den USA -, die inzwischen mit 26 Billionen Dollar im Minus steht.
Nicht erwähnt hat er jedoch, dass sein Vorgehen, durch Zölle amerikanische und ausländische Unternehmen zu Investitionen in den USA zu zwingen, diese Zahl weiter anschwellen lassen würde.
Jay Shambaugh, der während der Biden-Regierung die führende internationale Position im US-Finanzministerium innehatte, hat in einem Interview erklärt, dass es keinerlei Anzeichen für eine Zahlungsbilanzkrise der USA gebe. Eine solche würde bedeuten, «dass nicht genug Geld ins Land fliesst, um all die Bereiche auszugleichen, in denen Geld das Land verlässt.»
Das sei jedoch nicht der Fall, da die Finanzströme in das Land das Handelsdefizit ausgleichen. Wenn dies nicht zuträfe, würde sich dies in einer «raschen Abwertung des Dollars äussern, da niemand Geld in die USA investieren möchte, um die Ausgaben zu decken», so Shambaugh.
