In den vergangenen Monaten nahm eine Expertengruppe unter der Leitung des ehemaligen Chefs der Finanzverwaltung, Serge Gaillard, alle Aufgaben und Subventionen des Bundes unter die Lupe. Bis auf wenige Ausnahmen seien die 66 Empfehlungen im 62-seitigen Schlussbericht einstimmig beschlossen worden, sagte Gaillard am Donnerstag in Bern vor den Medien.