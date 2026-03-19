Der israelisch-amerikanische Krieg gegen den Iran wird von der Führung in Teheran nach Einschätzung einer Expertin als Überlebenskampf betrachtet. Das erkläre auch, warum die iranischen Streitkräfte ihre Angriffe auf Golfstaaten eskalieren, sagte die Iran-Expertin Azadeh Zamirirad in einem Podcast der Berliner Stiftung Wissenschaft und Politik (SWP). «Was wir sehen, ist, dass Teheran versucht, ganz massiv die Kosten für alle Beteiligten in die Höhe zu treiben - nicht nur für die Kriegsparteien.»