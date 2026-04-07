Der Chef der Internationalen Energieagentur (IEA), Fatih Birol, hatte angesichts des Iran-Kriegs und der weitgehend blockierten Strasse von Hormus vor einer Zuspitzung der Probleme bei der Ölversorgung gewarnt. «Betrachtet man die drei grossen Öl- und Gaskrisen der Vergangenheit, so ist die aktuelle Krise schwerwiegender als die von 1973, 1979 und 2022 zusammen. Wir stehen vor einem grossen Energie-Schock, der einen Öl-, einen Gas- und einen Nahrungsmittel-Schock vereint», sagte Birol in Paris der Zeitung «Le Figaro».