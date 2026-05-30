Auch wenn Rückschläge in der Raumfahrt häufig sind, stellt die spektakuläre Explosion der Rakete New Glenn am Donnerstagabend einen schweren Rückschlag sowohl für Blue Origin als auch für die Nasa dar. Die US-Raumfahrtbehörde setzt bei ihren Mondplänen auf den Träger des Unternehmens von Milliardär Jeff Bezos.