Die Importe im Berichtsmonat werden auf 19,2 Milliarden beziffert, was nominal einem hohen Plus von 7,2 Prozent bzw. real von 1,7 Prozent entspricht. Damit bestätigte sich laut Mitteilung die seit Frühjahr 2023 registrierte Stagnation. In beiden Handelsrichtungen habe die Sparte Medikamente das jeweilige Gesamtergebnis überzeichnet, so das BAZG.