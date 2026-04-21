Die Schweizer Exporte stiegen im März 2026 saisonbereinigt zum Vormonat zwar nominal um 1,0 Prozent auf 22,36 Milliarden Franken, wie das Bundesamt für Zoll und Grenzsicherheit (BAZG) am Dienstag mitteilte. Dieser leichte Anstieg folgt allerdings auf einen deutlichen Rückgang im Vormonat. Real - also um Preisveränderungen bereinigt - resultierte zudem im März ein Minus von 3,4 Prozent.