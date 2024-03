Der Umsatz mit den Zuckerwaren stieg derweil auch wegen den Preiserhöhungen sowohl im In- als auch im Ausland. So kletterten die Erlöse im Export um fast 16 Prozent auf 329 Millionen Franken und auch hierzulande resultierte ein leichtes Plus von 3,6 Prozent auf 77 Millionen Franken.