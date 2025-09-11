«Man könnte interpretieren, wir seien optimistischer geworden», räumt der Präsident des Bundesverbandes Grosshandel, Aussenhandel (BGA), Dirk Jandura, ein. Es bleibe aber dabei, dass das Jahr 2025 «ein deutlich zu schlechtes Ergebnis für den deutschen Aussenhandel» bringen werde. Die Aussichten seien düster: «Ein nachhaltiger Aufschwung im deutschen Export ist aktuell nicht in Sicht - das Erreichen früherer Wachstumsraten bleibt unwahrscheinlich.»