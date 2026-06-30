Zu diesem Schluss kommt die Exportförderungs-Organisation Switzerland Global Enterprise (S-GE) nach einer Befragung von mehr als 200 kleinen und mittleren Unternehmen (KMU). Die auf diese Weise erhobene KMU-Exportstimmung stieg auf 64,4 Punkte. Bei der letzten Befragung vor einem halben Jahr hatte noch ein Wert von 63,5 Punkten resultiert. Damit liege das Barometer weiterhin über der Wachstumsschwelle von 50 Punkten.