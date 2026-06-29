In der Golfregion träumen einige von einer Zukunft, in der die Strasse von Hormus beim Exportgeschäft weniger wichtig ist. Rund vier Monate dauert die weitgehende Blockade nun schon - und selbst nach dem Rahmenabkommen zwischen den USA und dem Iran weiss niemand, wann der Krieg enden und der Seeweg wieder normal befahrbar sein könnte. Mit den jüngsten Angriffen beider Seiten ist die Lage wieder eskaliert. Der Iran beansprucht in der Meerenge zudem erneut die vollständige Kontrolle.