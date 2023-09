Die neue EU-Entwaldungsrichtlinie zum Schutz des Waldes kommt bei den Export-Ländern von Kakao, Kaffee und anderen Rohstoffen nicht gut an: 17 Staaten haben ihre Kritik kürzlich in einem gemeinsamen Brief an hochrangige EU-Politikerinnen und Politiker gerichtet. Für sie sind die neuen EU-Regeln «diskriminierend» und verstossen möglicherweise gegen WTO-Recht.

24.09.2023 10:37