Diese konnten ihre Produktion deutlich ausbauen, nachdem der Auftragsbestand im September gestiegen war. Der entsprechende Unterindex habe sich mit 53,0 Punkte von zuvor 50,5 erhöht, heisst es in der Mitteilung. Allerdings fiel der Auftragsbestand im Oktober wieder auf 50,0 Punkte von zuvor 52,6 Zählern, was auf ausbleibende neue Impulse hindeute.