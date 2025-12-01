Der Zoll-Deal mit den USA wecke zwar Erwartungen, doch die Belastung durch die verbleibenden 15 Prozent-Zölle sowie die schwache Nachfrage aus der Eurozone und China würden den Exportsektor weiterhin bremsen, so die Einschätzung der Ökonomen. Insgesamt sei im Exportsektor keine schnelle Erholung in Sicht, denn die aktuellen Zahlen seien durch vorgezogene Exporte im ersten Semester verzerrt.