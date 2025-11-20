Letztes Jahr betrug der Exportüberschuss in der Handelsbilanz - oder aus Sicht der USA das Defizit - laut den BAZG-Zahlen rund 38,5 Milliarden Franken. In den ersten Monaten 2025 hatte sich das Defizit dann vor allem wegen des Goldhandels deutlich ausgeweitet. Denn die Goldnachfrage in den USA stieg mit dem Beginn der zweiten Trumps-Amtszeit stark an und ein grosser Teil des Goldhandels läuft über die Schweiz. Allerdings haben sich diese Monatswerte dann ab Sommer wieder normalisiert.