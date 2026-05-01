Der bereinigte Konzerngewinn fiel von 7,7 Milliarden Dollar (rund 6,6 Milliarden Euro) im Vorjahreszeitraum auf ein Fünfjahrestief von 4,9 Milliarden Dollar. Dieser enthielt jedoch temporäre Belastungen aus Derivategeschäften, die Exxon nach eigenen Angaben in den kommenden Monaten wieder vollständig auflösen will. Die Exxon-Aktie legte im vorbörslichen US-Handel nach den Geschäftszahlen um 0,7 Prozent zu.
Die Rivalen BP , Chevron und Totalenergies hatten die Gewinnerwartungen in dieser Woche ebenfalls übertroffen./err/stw/jkr
(AWP)