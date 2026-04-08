Der Krieg im Iran hat beim US-Ölkonzern Exxon zu deutlichen Einbussen geführt. So seien im ersten Quartal sechs Prozent seiner weltweiten Produktion ausgefallen, teilte das Unternehmen am Mittwoch in Spring (Texas) mit. Der Krieg hat weite Teile der Energiewirtschaft am Persischen Golf lahmgelegt. Die Hälfte dieser Ausfälle konzentriere sich auf einen Flüssiggaskomplex in Katar, an dem Exxon beteiligt ist, hiess es. Zwei Produktionslinien für Flüssiggas seien beschädigt worden.