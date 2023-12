In den kommenden vier Jahren will ExxonMobil die Ergebnisqualität deutlich verbessern, wie das Unternehmen im Rahmen eines Strategie-Updates am Mittwoch in Spring im US-Bundesstaat Texas mitteilte. So soll der Jahresgewinn bis Ende 2027 um 14 Milliarden US-Dollar steigen. Gleiches gelte für den Mittelzufluss. Damit setzt sich der Ölkonzern ehrgeizigere Ziel als in der letzten mittelfristigen Planungsperiode, in der ExxonMobil den Angaben zufolge seit 2019 die jährlichen Ergebnisse um zehn Milliarden Dollar verbesserte.