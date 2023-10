Das «Wall Street Journal» hatte bereits im April über die sich anbahnende Milliardenübernahme berichtet. Mit dem Kauf verstärkt sich Exxon im Westen von Texas und in New Mexico, in einem grossen Ölfeld namens Permisches Becken. Der Konzern hat die Region als zentral für seine Wachstumsabsichten bezeichnet. ExxonMobil hat angesichts der angeschwollenen Energiepreise infolge des russischen Einmarschs in die Ukraine vergangenes Jahr einen Rekordgewinn von fast 56 Milliarden Dollar erzielt und ist entsprechend gut bei Kasse./lew/stw/ngu