Indermühle bringe mehr als 20 Jahre internationale Erfahrung im Konsumenten- und Gesundheitssektor mit, heisst es in einer Mitteilung vom Donnerstag. Er ist seit 2003 bei EY tätig. Dort habe er den Grossteil seiner Karriere im Bereich Strategy & Transactions verbracht. So arbeitete er etwa in der Tschechischen Republik, in Ungarn, in Südafrika, in Slowenien und in Serbien. Später leitete er das Transaktionsteam für die gesamte Adria-Region.