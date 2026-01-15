Die Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsgesellschaft EY ist im Geschäftsjahr 2024/25 in Deutschland leicht gewachsen. Der Umsatz lag bei rund 2,7 Milliarden Euro - und damit 2,3 Prozent höher als im Vorjahr, teilte EY in Stuttgart mit. Umsatzstärkster Bereich war die Steuerberatung, gefolgt von Consulting und Wirtschaftsprüfung. Das EY-Geschäftsjahr dauert von Juli bis Ende Juni des Folgejahres. Zum Gewinn macht die Gesellschaft keine Angaben.