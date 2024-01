Die Banken im Euroraum haben ihre Standards in der Kreditvergabe im Schussquartal 2023 weiter verschärft. Allerdings fallen die Verschärfungen nicht so deutlich aus wie im Quartal zuvor. Dies geht aus der am Dienstag veröffentlichten EZB-Umfrage «Bank Lending Survey» unter Kreditinstituten hervor. Demnach sind die internen Standards für Unternehmen und Haushalte moderat verschärft worden. Ähnlich entwickelten sich die für Kreditnehmer geltenden Darlehensbedingungen, für Baudarlehen wurden sie allerdings leicht gelockert.

23.01.2024 11:12