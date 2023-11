Der scheidende Chefbankenaufseher der Europäischen Zentralbank, Andrea Enria, erwartet eine Beschleunigung bei der Weitergabe höherer Zinsen an Privatkunden europäischer Banken. «Generell sehen wir zurzeit, dass bei Firmenkunden die höheren Zinsen massiv weitergereicht werden», sagte Enria im Interview mit mehreren Medien, darunter dem «Handelsblatt». Bei Privatkunden schreite diese Entwicklung nicht so schnell voran wie in früheren Zinserhöhungszyklen. Die deutschen Banken bewegten sich hier im europäischen Durchschnitt. «Wir erwarten aber, dass sich dieser Prozess nun beschleunigen wird.»

29.11.2023 12:40