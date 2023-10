Es gebe zwar jede Woche in irgendeiner Branche in einem Land Lohnverhandlungen, sagte der oberste Volkswirt der Euro-Notenbank am Dienstag auf einer Konferenz in Vilnius in Litauen. Die Entwicklung für die ganze europäische Wirtschaft sei aber langsam. «Daher werden wir beispielsweise bis Ostern nächstes Jahr nicht wirklich über die Löhne 2024 Bescheid wissen, würde ich sagen.» Denn in manchen Ländern, wie beispielsweise in Frankreich, fänden viele Lohnverhandlungen im Januar statt.