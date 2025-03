EZB-Präsidentin Christine Lagarde hatte zuletzt auf zahlreiche Risiken und Unsicherheiten hingewiesen. So bereitet ihr ein drohender Handelskonflikt zwischen der EU und den USA Sorgen. Ein US-Zollsatz von 25 Prozent auf Importe aus Europa würde das Wirtschaftswachstum in der Eurozone 2025 um 0,3 Prozent drücken, sagte sie jüngst vor dem EU-Parlament in Brüssel. Gegenzölle der EU würden den Effekt auf rund 0,5 Prozent steigen lassen.