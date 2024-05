Risikoaufschläge am Finanzmarkt könnten durch Anleihenkäufe in vielen Marktsegmenten weiter gedrückt bleiben, sagte Schnabel. Und die Finanzierungsbedingungen seien dann in der Folge lockerer als sie es sonst gewesen wären. «Dies könnte die Übertragung der Geldpolitik während des jüngsten Straffungszyklus geschwächt haben», merkte sie an.