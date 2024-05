Die Direktorin der Europäischen Zentralbank (EZB), Isabel Schnabel, hat erneut eine erste Zinssenkung im Juni in Aussicht gestellt und die weitere Zinspolitik offen gelassen. «Eine Zinssenkung im Juni könnte angebracht sein», sagte Schnabel in einem am Freitag veröffentlichten Interview mit der japanischen Wirtschaftszeitung «Nikkei». Sie bekräftigte damit frühere Aussagen aus den Reihen der EZB. Allerdings machte Schnabel auch deutlich, dass die weitere Zinsentwicklung in den Monaten nach Juni «sehr viel unsicherer» sei.