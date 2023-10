EZB-Direktoriumsmitglied Isabel Schnabel hat die Notwendigkeit einer weiteren Zinserhöhung im Fall einer steigenden Inflation bekräftigt. «Ich sehe immer noch Aufwärtsrisiken bei der Inflation», sagte Schnabel in einem am Freitag veröffentlichten Interview mit der kroatischen Zeitung «Jutarnji list». So könnte es zu neuen Angebotsschocks kommen. Zudem könnten die Löhne stärker als erwartet steigen, sagte Schnabel.

06.10.2023 17:56