Obwohl die US-Notenbank Fed erst in der darauffolgenden Woche über ihre Geldpolitik berät, beherrscht das Thema schon jetzt das New Yorker Börsenparkett. Anleger werden daher versuchen, aus den Verbraucherpreisen am Mittwoch und den Einzelhandelsumsätzen am Donnerstag Rückschlüsse auf die Zinsentwicklung zu ziehen.