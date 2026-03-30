Künftig sollen die Institute wesentliche Änderungen an ihren Modellen bereits kurz nach Einreichen des Antrags umsetzen dürfen. Zudem sollen weniger dieser Änderungen eine Vor-Ort-Prüfung auslösen. Sollte ein neues Modell ‌zu niedrigeren Risikogewichten führen, erhalten die Banken zwar eine schnelle Genehmigung für dessen Nutzung. Die daraus resultierenden Kapitalvorteile werden jedoch gedeckelt, bis die EZB das ​Modell vor Ort geprüft und bewertet hat.