Nach Jahren des stetigen Rückgangs sei der Abwärtstrend der Quoten an faulen Krediten (NPL-Quoten) im europäischen Bankensektor im Jahr 2023 zum Stillstand gekommen, schrieb EZB-Bankenaufseherin Sharon Donnery in einem am Montag veröffentlichten Blog-Beitrag. «Und bei kleineren Banken begannen die NPL-Quoten im Jahr 2024 sogar wieder zu steigen, wenn auch nur moderat,» führte sie aus. Zwar sei die Zahl fauler Kredite an den Konjunkturzyklus gebunden und unterliege im Rahmen der normalen Kreditvergabe der Institute Schwankungen. Dennoch sei es wichtig, dass sie genau überwacht und mit angemessenen Rückstellungen versehen werden. Einige kleinere Banken wiesen anhaltend hohe Altbestände an notleidenden Darlehen und niedrige Niveaus der Abdeckung über Rückstellungen auf. Und dies sei der Grund für die unterschiedlichen NPL-Deckungsgrade zwischen Grossbanken und kleineren Instituten.