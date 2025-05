Weltweit reagieren Regulierungsbehörden alarmiert auf das rasante Wachstum im Bereich Private Credit. Investoren pumpen Geld in Fonds, die nicht der gleichen strengen Aufsicht unterliegen wie Banken. Traditionelle Banken, die in Unternehmen engagiert sind, die sich im Besitz von Private Equity befinden oder Kredite von Private-Debt-Fonds aufnehmen, versuchen, an diesem Wachstum teilzuhaben, indem sie solchen Fonds und ihren Managern verschiedene Formen von Fremdkapital zur Verfügung stellen.