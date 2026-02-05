Etwas mehr Zinsen für Sparer

Von der verlängerten Zinspause und gestiegenen Kapitalmarktzinsen profitieren Sparer etwas, wie eine Analyse des Vergleichsportals Verivox zeigt (Stand 2.2.2026). Demnach stiegen die Zinsen bei Festgeld mit zehn Jahren Laufzeit auf im Schnitt 2,49 Prozent. Das ist ein Viertelprozent mehr als vor einem Jahr. Auch beim Tagesgeld bekommen Sparer etwas bessere Konditionen. In den ersten Wochen des Jahres seien die Sparzinsen über alle Laufzeiten gestiegen.