Seit der Amtseinführung des US-Präsidenten Donald Trump im Januar hat eine aggressive Zollpolitik der neuen Regierung in Washington eine Reihe von Handelskonflikten ausgelöst. Zeitweise ist es an den Finanzmärkten wegen der erratischen Politik von Trump zu Kursturbulenzen gekommen. Zuletzt ist die US-Regierung aber bei den Zöllen teilweise zurückgerudert, was vorerst für eine Entspannung an den Finanzmärkten sorgte.