In der Eurozone sind die Inflationserwartungen der Verbraucher im November weiter gestiegen. Laut einer Umfrage der Europäischen Zentralbank (EZB) erwarten die Konsumenten auf Sicht von 12 Monaten eine Preissteigerung um 2,6 Prozent, wie die EZB am Dienstag in Frankfurt mitteilte. Volkswirte hatten dies im Schnitt erwartet. Im Oktober hatte die Inflationserwartung bei 2,5 Prozent gelegen und im September bei 2,4 Prozent.